Tiroler Bauernbunddirektor plädiert dafür, dass zu Silvester keine Raketen in die Luft gejagt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Knallerei in Sivesternacht ist nicht mehr zeitgemäß". so Peter Raggl, Bauernbunddirektor von Tirol. © Georg Gindl

"Aktuell diskutieren sehr viele Menschen über Klimawandel, Plastik- bzw. Müllvermeidung, Feinstaubbelastung und generell über Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Diese sehr positive Tendenz steht jedoch im eklatanten Widerspruch zur Knallerei in der Silvesternacht", sagt Tirols Bauernbunddirektor Peter Raggl. "Zuallererst spüren unsere Haus- und Nutztiere die direkten Auswirkungen dieser Feuerwerke. Durch die lauten Knalle und die schrillen Lichter wird Silvester für unsere Vierbeiner in eine wahre Angstnacht verwandelt", so Raggl. Die Nachwehen der Feuerwerke bringt dann oftmals erst das Tauwetter im Frühjahr zum Vorschein. Wenn der Jahreswechsel schon lange vorbei ist, sind es dann die Bäuerinnen und Bauern die oftmals Tage damit verbringen, Wiesen und Weiden von den Feuerwerkskörpern zu befreien.