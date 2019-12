Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sabine Hoffmann

Die Stadtgemeinde Lienz will wieder in die „Champion League“ der energieeffizienten Gemeinden einsteigen. Schon von 1998 bis 2001 war die Stadt Mitglied des e5-Landesprogramms für energiebewusste Gemeinden. In diesem Zeitraum arbeitete das e5-Team – ein Energiebeirat – an konkreten Projekten zur Verbesserung der Energienutzung Lienz. Eines der daraus entstandenen Projekte war die heutige Stadtwärme Lienz (Biomasse Fernheizwerk) oder das Programm „200 Dächer“, bei dem Solarthermie durch Solaranlagen auf den Dächern der Stadt zur Warmwassererzeugung gefördert wurden.