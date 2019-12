Facebook

Von Süden her streift uns eine Störungsfront mit ziemlich feuchter Luft. Die Wolkendecke schließt sich daher meist wieder und die Bereitschaft für Regen nimmt tagsüber zu. Vor allem in der zweiten Hälfte des Tages regnet es von Südosten her vermehrt und durchaus länger anhaltend. Beispielsweise in Kals hat es maximal 4 oder 5 Grad. "Damit ist es für Schnee selbst in dieser Höhenlage einfach zu mild", lässt der Wetterfachmann Werner Troger wissen. Die Schneefallgrenze verbleibt über 1500 Meter Seehöhe.