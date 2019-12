Facebook

Von 26. Dezember bis 6. Jänner: Dreikönigsmarkt in Lienz © Brunner Images | Philipp Brunner

Die Initiative kam vom Tourismusverband (TVB) Osttirol. Ziel ist es, mit dem Dreikönigsmarkt auf dem Johannesplatz die Festtagsstimmung für die Besucher – nachdem der Adventmarkt zu Ende ist – zu verlängern. Dass das Konzept aufgegangen ist, bestätigt Franz Theurl, Obmann des TVB: "Der Dreikönigsmarkt war schon im Vorjahr, als er das erste Mal stattfand, ein pulsierender Ort der Begegnung und verlief organisatorisch reibungslos. Er hat in den Weihnachtsferien das Urlaubserlebnis in der Stadt sehr bereichert." Wenn am Stefanitag (26. Dezember) der Markt eröffnet wird, dann soll der Erfolg vom Vorjahr übertroffen werden: mehr Stände und ein größeres Rahmenprogramm sollen dies garantieren. Mit Ständen vertreten sein werden unter anderen: Die bekannten Gastronomen des Kaisers smoked BBQ aus Graz, die Hot Aperol, Feuerzangenbowle und Punsch ausschenken, und verschiedene Leberkäse-Variationen im Sortiment haben. Daniela Ingruber hat aus ihrer Zeit in Mittel- und Südamerika Rezepte und die typische Gastgeberleidenschaft nach Lienz mitgebracht, bei ihr gibt es mexikanische Spezialitäten.