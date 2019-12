Facebook

Ab Samstag sind alle Lifte am Hochstein in Lienz in Betrieb © KKMartin Lugger/Bergbahnen

Das Zettersfeld ist bereits seit November geöffnet, am Samstag ist es auch im Skigebiet Hochstein in der Stadt Lienz soweit: Die Pisten sind perfekt präpariert, alle Anlagen gehen in Betrieb. "Bis zum FIS Damen Weltcup bleiben die Weltcup-Piste und die Talabfahrt gesperrt“, sagt Mario Tölderer, Vorstand der Lienzer Bergbahnen. Ab dieser Saison neu am Hochstein ist, dass neben dem Familienhotel Moosalm erstmalig auch die Sternalm und die Hochsteinhütte Teil des Terrassenskilaufs Lienz sind.