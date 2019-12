Der neue Werbespot der Post AG zeigt die vermeintliche Heimat des Christkindes. Und die liegt in Osttirol.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Screenshot/Youtube

Die Frage haben wir uns (in jungen Jahren) wohl alle einmal gestellt: Wo wohnt eigentlich das Christkind? Die Post AG liefert mit ihrem neuen Werbespot nun eine interessante These: Das Christkind wohnt in Osttirol.