Lienz"Wir holen den Weltcup in die Stadt!"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An die 13.000 Besucher werden zu den Weltcuprennen erwartet © (c) EXPA/ Michael Gruber (EXPA/ Michael Gruber)

Am 28. und 29. Dezember werden 50 Jahre Weltcupstadt Lienz und 22 Jahre Damen-Weltcup in Folge gefeiert. Und das bereitet nicht nur Werner Frömel, Präsident des Organisationskomitees, Freude: "Das Weltcup-Budget beträgt rund eine Million Euro, wovon über 70 Prozent in der Region bleiben. Wir rechnen heuer mit 13.000 Zuschauern beim Riesentorlauf, dem Slalom und bei den Side Events in der Lienzer Innenstadt. Wenn wir die Ausgaben pro Kopf der Besucher berücksichtigen, kommen wir auf eine Wertschöpfung von 1,7 Millionen Euro für die Region!"