Direktor Josef Pretis, Simona Großlercher, Florian Pacher, Christina Brunner, David Hanser, Samuel Rienzner, Valentina Messner, Lena Schrott, Madeleine Weiler, Magdalena Hanser, Projektbetreuerin Birgit Hippacher, Andrea Pribil (Weltladen Lienz), Marlena Walder und Anja Kollreider © KK/HAK Lienz

Ein Snackautomat in der Handelsakademie Lienz. Das ist ein großer Traum mit langjähriger Historie. Schon so mancher Schulsprecherkandidat in der Geschichte der Schule hatte dieses Unterfangen in seinem Wahlkampfprogramm. Nun, ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit, geht dieser sehnliche Wunsch in Erfüllung: Seit einigen Tagen steht der „Fair-o-mat“ in der Lienzer Wirtschaftsschule. Und wie der Name schon andeutet, wird hier bewusst und nachhaltig gehandelt. Der Automat verkauft Fair-Trade Produkte und arbeitet ohne Strom. Daher gibt es weder Kühlung noch Beleuchtung. Auch die Münzprüfer funktionieren rein mechanisch. Und obendrein besteht das Gerät aus wiederverwerteten Materialien und ist insgesamt CO2-neutral.