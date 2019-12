Facebook

An der Vorderseite einer Tiefdruckzone hat sich bei uns eine vergleichsweise milde Südströmung etabliert. Die Wolken werden dabei von Süden her insgesamt mehr und dichter. In der zweiten Tageshälfte, vor allem aber in Nacht von Dienstag auf den Mittwoch, ist oft auch mit etwas Regen zu rechnen. Das betrifft nicht nur das Tiroler Gailtal und das Pustertal. Schnee fällt nur in höheren Lagen über 1600 Meter Seehöhe. "Die vorherrschenden Wetterbedingungen sorgen vor allem bei wetterfühligen Menschen für Herz- und Kreislaufprobleme, Kopfweh und zum Teil auch für nervöse Unruhe", warnt der Meteorologe Werner Troger.