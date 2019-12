Der Lienzer Chirurg Klaus Köck ist ab 13. Jänner Allgemeinmediziner in Lienz. Die Ordination wird neu eröffnet.

Herbert Brandstätter geht in den Ruhestand. Klaus Köck übernimmt seine Ordination und die Physiotherapie mit Team © KK/Privat

Es ist nicht alltäglich, dass ein Facharzt und Oberarzt des Lienzer Krankenhauses als Allgemeinmediziner und Wahlarzt für Chirurgie tätig wird. Klaus Köck, (45) vollzieht diesen Wechsel. Viele kennen ihn aus dem Bezirkskrankenhaus Lienz. Seit acht Jahren ist er dort Facharzt für Chirurgie und als Oberarzt in der chirurgischen Abteilung tätig. Seine Spezialgebiete: Knopflochchirurgie bei Leistenbruch und Gallenblase, kleinchirurgische Eingriffe an Finger und Händen. In der Ambulanz hatte er Sprechstunden betreffend Hände und Hernien sowie für Proktokologie (Erkrankungen des Enddarms).