Die Gäste wurden vom Stadtmarketing Lienz und dem Nachtwächter des Adventmarkts begrüßt © Stadt-Lienz/Brunner Images

Am Samstag besuchte eine Gruppe von 65 Kärntner Nostalgiebahn-Enthusiasten den Lienzer Adventmarkt. Die Teilnehmer reisten in einer rund dreieinhalbstündige Sonderfahrt – ausgehend vom Bahnhof St. Veit an der Glan - entspannt im Komfort der 50er Jahre im historischen Elektrotriebwagen 4042.01 (Baujahr 1936) nach Lienz. Kurze Zwischenhalte für zusätzliche Einstiegsmöglichkeiten wurden in Klagenfurt, Velden und Villach eingelegt.