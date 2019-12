Kleine Zeitung +

Dölsach Fahrzeug lag in Bach: Von Lenker fehlt jede Spur

Auto stürzte in Dölsach in einen Bach. Der Lenker oder die Lenkerin dürfte in einen anderen Wagen umgestiegen sein, der dann den Unfallort verließ. Auch am Montag fehlte von dem Lenker noch jede Spur.