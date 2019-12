Facebook

Auf einem Wanderweg in Nußdorf-Debant verletzte sich die Frau schwer. © APA/Gindl

Am Samstag wanderte eine 28-jährige Französin mit einer Gruppe von Freunden auf einem Wanderweg in Nußdorf-Debant in der Nähe von Lienz auf 1000 Metern Seehöhe, als sie beim Übersteigen eines umgefallenen Baumes zu Sturz kam und sich dadurch schwer verletzte.