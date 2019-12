Facebook

Wir geraten immer mehr in eine südwestliche Höhenströmung, mit der in den kommenden Tagen recht milde Luft herangeführt wird. Dabei scheint am Sonntag tagsüber auch bereits häufiger die Sonne. Ein paar Wolkenfelder markieren aber die mildere Luft in der Höhe und könnten den Sonnenschein zwischendurch stören. Es sollte aber voraussichtlich überall recht freundlich bleiben.