Altenweisl stammt aus Obertilliach, er ist der neue Landessprecher der Grünen Tirol © GRÜNE/ SEBASTIAN MÜLLER

James Bond lieferte sich in Obertilliach schon Feuergefechte. Ganz so gefährlich war für Christian Altenweisl der Weg zum Landessprecher der Grünen zum Glück nicht. Doch wie das im 1450 Meter hoch gelegenen Dorf aufgenommen wurde und wie das seine Familie sieht, das will man dann schon wissen, immerhin ist Altenweisl der Sohn des Obertilliacher Schützenhauptmannes.