Direkt von Wien über Klagenfurt nach Lienz: An Freitagen wird ein zusätzlicher Zug angeboten © Weichselbraun

Die November-Unwetter haben den öffentlichen Verkehr schwer in Mitleidenschaft gezogen: Noch immer dauern die Instandsetzungsarbeiten auf der Strecke von Lienz nach Innichen/ San Candido an. Derzeit ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der noch bis 31. Jänner die Bezirkshauptstadt mit Südtirol verbindet.



Der neue ÖBB-Fahrplan gilt ab 15. Dezember nicht nur in Osttirol: In ganz Europa werden an diesem Tag die Fahrpläne geändert. Neue Verbindungen werden auf der Strecke zwischen Lienz und Wien eingeführt: „Für alle, die von Wien nach Osttirol heimfahren. Der Bedarf ist gegeben“, sagt Herbert Hofer, Pressesprecher der ÖBB für Kärnten, Osttirol, Steiermark und Südburgenland. An Freitagen fahren ab sofort drei Direkt-Züge (ohne Umsteigen) von Wien nach Lienz: Der erste Zug fährt um 8.25 Uhr, um 13.25 Uhr wird eine neue Verbindung angeboten und um 15.25 fährt auch ein Direktzug nach Osttirol. Und am Sonntag wird auch eine zusätzliche Zugverbindung von Lienz nach Wien neu eingerichtet: Bisher konnte man um 14.53 und um 15.53 in Lienz in den Zug nach Wien steigen, jetzt wird um 16.53 Uhr eine zusätzliche Zuggarnitur eingeschoben. „Die Fahrzeit beträgt unverändert fünfdreiviertel Stunden“, sagt Herbert Hofer.