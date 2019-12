Hinteres Iseltal Bereitschaft für nachts und Wochenenden gekündigt

Facebook

Cornelia Trojer, anton Huber aber auch Gerhard Oblasser haben ihre Verträge für Bereitschaftsdienste gekündigt © Brunner

Lange haben es Marcus Mairinger und Daniela Kerschbaumer mit ihrer Ordination für Allgemeinmedizin in Matrei nicht ausgehalten. Sie kamen als Nachfolger von Josef Moser, der in Pension ging. Aber: Kerschbaumer hat Matrei schon verlassen. Demnächst verabschiedet sich auch Mairinger. Die Kassenstelle ist inzwischen von der Ärztekammer neu besetzt worden. Elisabeth Golnar Schuster wird sich in Matrei niederlassen.