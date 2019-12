Skiweltcup Lienz Vertrag soll verlängert werden

Facebook

Theurl, Vergeiner, Frömel und Kashofer freuen sich auf das Weltcup-Wochenende in Lienz © Ruggenthaler

Mit Hochdruck wird an der Piste und am Aufbau für die Weltcuprennen der Damen in Lienz gearbeitet. Siegfried Vergeiner, Präsident des Skiklub Lienz, ist begeistert von den Schneeverhältnissen. Und er ist überzeugt, dass er mit seinen Helfern eine Top-Piste für das Rennwochenende hinbekommt. Der Skiweltcup in Lienz feiert heuer 50 Jahr-Jubiläum. 1969 fanden erstmals Bewerbe statt. Legendär ist das Rennen von 1988, wo Bernhard Gstrein Alberto Tombas Siegesserie fulminant unterbrach. Den Damen-Weltcup gibt es seit 22 Jahren.