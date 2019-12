Ein 31-jähriger Pole beging innerhalb der letzten sechs Wochen etwa 20 Ladendiebstähle in demselben Lebensmittelgeschäft in Lienz. Ein Ladendetektiv entdeckte den Mann auf dem Videomaterial der Überwachungskamera.

Ladendiebstahl © Fotolia/Gina Sanders

Bei der Auswertung einer Videoüberwachungsanlage stellte ein Ladendetektiv fest, dass ein vorerst unbekannter Täter in einem Lebensmittelgeschäft in Lienz in den letzten sechs Wochen etwa 20 Ladendiebstähle begangen hatte.