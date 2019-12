Internationale Preise „Bester Film“ mit Beitrag aus Osttirol

Tiroler Produktion „Otto Neururer – Hoffnungsvolle Finsternis“ holt sich internationale Preise. Lucas Zolgar aus Dölsach glänzt in der Rolle des Otto Neururer.

Der Osttiroler Lucas Zolgar spielt den Priester Otto Neururer © KK/avgproduktion

Der Tiroler Otto Neururer ist als erster österreichischer Priester in einem Konzentrationslager von den Nazis ermordet worden. Im KZ Buchenwald dauerte sein qualvoller Todeskampf 36 Stunden. Das war am 30. Mai 1940. Am 24. November 1996 wurde Neururer von Papst Johannes Paul II selig gesprochen.