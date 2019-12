Anschläge auf Bankomaten nehmen europaweit zu. Gemeinsamkeiten bei Anschlägen in Kärnten und Osttirol. Mehr als zwei Jahre liegt der letzte Bankraub in Kärnten zurück.

Mit dem Anschlag von Hart bei Arnoldstein begann am 10. Juni 2019 eine Serie von Bankomatsprengungen © Hermann Sobe

Flexibilität ist in der heutigen Arbeitswelt gefragt – das gilt offenbar auch für Kriminelle. Diebe haben in den letzten Jahren umgesattelt: Wie die Serie von Bankomatsprengungen in Kärnten und Osttirol beweist, sind Anschläge dieser Art in Mode gekommen, während traditionelle Banküberfälle ausbleiben.