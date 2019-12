Facebook

Heute wird es wieder kalt, vor allem in den Niederungen © Fuchs Jürgen

Der Hochdruckeinfluss schwächt sich am Samstag ab und nördlich der Alpen zieht eine Kaltfront vorüber. Die Auswirkungen dieser Schlechtwetterfront auf unser Wetter sind jedoch kaum zu bemerken. Sie bringt lediglich ein paar Wolkenfelder mit, die die Sonne am ehesten zu Beginn des Tages etwas stören könnten. Insgesamt ist es jedoch auch am Samstag recht freundlich und es scheint sogar wieder länger die Sonne. "Es herrscht auch weiterhin einen Inversionswetterlage vor und damit ist es in den Niederungen oftmals kälter als oben auf den Bergen", erklärt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen in den Niederungen sind am Morgen zumeist sehr frostig. Am Nachmittag erwarten wir dann zum Beispiel im Drautal Werte nahe plus 5 Grad.