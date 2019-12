Tagsüber zumeist wieder recht sonnig und am Nachmittag in den Niederungen Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad.

Zumindest tagsüber soll am Sonntag die Sonne scheinen © Fuchs Jürgen

Der Hochdruckeinfluss wird vorübergehend wieder etwas stärker. Deshalb scheint am Sonntag tagsüber zumeist auch wieder länger die Sonne und etwaige Nebelfelder zu Tagesbeginn lösen sich auf. Später am Tag tauchen dann im Vorfeld einer Schlechtwetterfront langsam wieder einige Wolkenfelder in höheren Luftschichten auf. "Der Sonntag eignet sich besonders auf den Bergen für Unternehmungen, denn neben dem Sonnenschein gibt es tagsüber auch relativ milde Temperaturen zu genießen", prophezeit Reinhard Prugger, Wetterfachmann des privaten Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen in den Niederungen des Drau- und Iseltals am Nachmittag zumeist auf Werte bis knapp über 5 Grad plus.