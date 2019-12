Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landeshauptmann Platter übernimmt Schirmherrschaft für Alpenregionstreffen im Passeiertal © Brunner

Das Alpenregionstreffen der Schützen findet im Zweijahresrhythmus in einem der vier Länder der Alpenregion Tirol, Südtirol, Welschtirol und Bayern statt und vereint dabei mehr als 10.000 Trachtenträger. Nach dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hat nun der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter seine Schirmherrschaft für die 26. Ausgabe des Treffens vom 21. bis 24. Mai 2020 in St. Martin in Passeier zugesagt. "Die Schützen stellen eine der wichtigsten Gemeinschaften Tirols dar, in der stets über die Landesgrenzen hinaus gedacht und zusammengearbeitet wird", erklärt Platter zu seiner Schirmherrschaft. "Als amtierender Präsident der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino kann ich das nur unterstützen und appellieren: lasst uns das Verbindende vor das Trennende stellen, schließlich sind wir – wie das Motto der Tiroler Euregio-Präsidentschaft schon sagt – alle ‚ein Teil davon‘", appelliert Platter.