Regierung in Innsbruck beschloss Sonderförderungsprogramm.

Wirtschaftlicher Impuls für das Iseltal © KK/KLZ

Um gewerbliche Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, die Privatvermietung sowie die regionale Wirtschaft zu stärken, beschloss die Tiroler Landesregierung auf Antrag von Landeshauptmann Günther Platter über 215.000 Euro für die Natura 2000 Region Isel bereitzustellen. Die Mittel entstammen dem Sonderförderungsprogramm. "Als Landeshauptmann ist es mir ein wesentliches Anliegen, dass sich die Regionen in Tirol in ihrer Vielfältigkeit weiterentwickeln. Denn in ihrer Gesamtheit tragen sie zu einem starken und erfolgreichen Standort bei, von dem schlussendlich das Land profitiert", gab sich Platter überzeugt.