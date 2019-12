Innsbruck"Alpi" wurde zum Landessprecher der Grünen gewählt

Facebook

Christian Altenweisl aus Obertilliach © KK/MÜLLER

Barbara Schramm-Skoficz verabschiedete sich bei der Landesversammlung der Grünen von der Funktion der Landessprecherin. Die darauffolgende Neuwahl wurde zu einem Solo für den 33-jährigen gebürtigen Osttiroler Christian Altenweisl. Der Obertilliacher, der mittlerweile in Innsbruck wohnt, ist seit 2009 bei den Grünen aktiv und hatte den sechsten Platz der Landesliste bei der letzten Landtagswahl inne. Die Mitglieder wählten ihn mit 96,25 Prozent der abgegebenen 114 Stimmen. "Der Grüne Schützenhauptmanns-Sohn“, wie er sich selbst vorstellte, freute sich über den großen Vertrauensvorschuss: "Dieser überwältigende Zuspruch gibt mir Kraft. Es ist mir eine Ehre und Freude die Grünen in den kommenden Jahren als Landessprecher zu vertreten“, so der frisch gebackene Landessprecher.