26 Teilnehmer der Kinder-Uni Lienz erhielten Jungforscher-Diplome © Brunner Images | Philipp Brunner

Bereits zum dritten Mal ging in den Sommerferien die Kinder-Sommer-Uni am Campus Lienz über die Bühne. In den rund 30 Workshops wurden neben Programmierungen von Laborrobotern auch Modellfahrzeuge mit Sensoren und Fotovoltaik von den Kindern ausgestattet. Auch Elektromotoren und Papierraketen wurden von den begeisterten Kindern in Betrieb genommen. Den fleißigsten 26 Forschern wurde nun das Jungforscherdiplom vom wissenschaftlichen Leiter der Universität, Fadi Dohnal sowie von Bürgermeisterin Elisabeth Blanik übergeben. Da die Nachfrage jedes Jahr sehr hoch ist, ist auch für das Jahr 2020 wieder eine Sommeruni geplant.