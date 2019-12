Facebook

Die Unbekannten durchsuchten alle Zimmer des Einfamilienhauses (Symbolfoto) © Fohringer

Bisher unbekannte Täter zwängten am Sonntag zwischen 16 und 20.30 Uhr eine Gartentür zur Terrasse eines Einfamilienhauses in Lienz auf, schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Im ersten Stock des Hauses durchsuchten sie mehrere Zimmer und erbeuteten dabei Schmuck, Uhren und Bargeld in bisher unbekannter Höhe.

Hinweise erbeten

"Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Gymnasiums Lienz im angeführten Tatzeitraum mögen unter der Telefonnummer 059133/7230 bekannt gegeben werden", bittet die Polizeiinspektion Lienz.