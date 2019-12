Seit einigen Monaten gibt es den Kulturpass in Osttirol. Die Nachfrage ist noch gering.

Die Vorteile des Kulturpasses haben sich noch nicht ausreichend herumgesprochen. Inzwischen versucht man, neue Partner zu gewinnen, darunter auch das Museum Aguntum in Dölsach © Brunner Images|Philipp Brunner

Seit dem Sommer 2019 gibt es wie in fast allen Bundesländern Österreichs auch in Osttirol den sogenannten „Kulturpass“, der Menschen an der Armutsgrenze den kostenlosen Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen soll.