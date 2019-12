In der Gemeinde Innervillgraten wird eine ganz besondere Tradition gepflegt: Fast immer, wenn jemand aus der Dorfgemeinschaft stirbt, dann rückt die Musikkapelle aus.

In lnnervillgraten erweist noch heute fast die gesamte Dorfgemeinschaft dem Verstorbenen die letzte Ruhe. Auch die Musikkapelle Innevillgraten rückt fast immer aus © EMMERICH LANSER

Eine Trauerfeier ohne Musikkapelle? In Innervillgraten – dem rund 1000-Einwohner zählendem Dorf – ist das kaum vorstellbar: Fast immer, wenn jemand aus der Dorfgemeinschaft stirbt, rückt die Musikkapelle aus – und zwar bei jedem Wetter und zu jedem Termin. „In lnnervillgraten ist der letzte Weg auch heute noch einer, den derjenige, im Kreise der fast gesamten Dorfgemeinschaft geht. Anteilnahme wird hier nicht einfach in ein paar Zeilen zum Ausdruck gebracht, sondern als echte Teilnahme am Trauerritual“, sagt Hannes Schett, Kapellmeister-Stellvertreter.