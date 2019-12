In der Nacht zum Montag verursacht eine Schlechtwetterfront Schneefall und Schneeregen, wobei sich die Mengen in Grenzen halten.

© APA/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER (PETER SCHNEIDER)

Aussichten für den Sonntag: Am Sonntag ist es zunächst noch aufgelockert bewölkt, doch mit Annäherung eines neuen Tiefs aus Westen nimmt die Bewölkung tagsüber wieder zu. Es bleibt vorerst noch weitgehend trocken. Erst in der Nacht zum Montag verursacht dann eine Schlechtwetterfront Schneefall und Schneeregen, wobei sich die Mengen in Grenzen halten. Wichtiger Hinweis am Rande für alle wetterfühlige Menschen: Die derzeit ausgeprägte Wetterlage mit ihren wechselnden Wetterverhältnissen hält nicht nur uns Meteorologen, sondern auch so manchen Biorhythmus auf Trab. "Der immer wieder schwankende Luftdruck belastet etwa das Herz-Kreislauf-System", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts.