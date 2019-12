Kleine Zeitung +

Osttirol Die Termine dieser Woche stimmen auf Weihnachten ein

Luis aus Südtirol beehrt Lienz, in High Heels auf den Laufsteg geht es in der Weinphilo, zum Adventkonzert lädt die LMS Sillian und Marc Pircher ist beim Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche zu hören.