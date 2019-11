„Fridays for Future“-Regionalgruppe Osttirol ruft zur nächsten Klima-Demo in Lienz auf.

© Brunner Images|Philipp Brunner

Die „Fridays for Future“-Regionalgruppe Osttirol lädt zur nächsten Klima-Demo am 29. November in Lienz ein. Der geplante Treffpunkt ist der Egger-Lienz-Platz, bei dem sich ab 11.30 Uhr jeder Interessierte einfinden kann, um sich der Demonstration anzuschließen.