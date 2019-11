Facebook

Insgesamt 810 Holz- und Stahlkonstruktionen schützen Teile von Großdorf vor Lawinen © Ruggenthaler

Regen und Schnee, Regen und Schnee. 250.000 Festmeter Holz wurden durch die jüngsten Unwetter in Osttirol in Mitleidenschaft gezogen. Dagegen konnte man nichts tun, eines hat man jedoch aus dem Sturmtief „Vaia“ von Oktober 2018 gelernt: Ohne Schutzwald ist der Siedlungsraum betroffen. Eines der am schlimmsten betroffenen Gebiete war damals Kals und dort hat man in Schutzbauten investiert.

Mehr als 90 Prozent der Zerstörung betraf in Kals Objektschutzwald. Diesen konnte man jedoch nicht in einem Jahr wieder wachsen lassen, daher hat man in Kals in technische Maßnahmen investiert, um Siedlungsraum aber auch die Landesstraße zu schützen. Die Verbauungsprojekte in Kals sind auf 20 Jahre ausgerichtet und werden Millionen kosten.