Vor allem ab etwa Mittag und am Nachmittag fällt in vielen Orten Osttirols vorübergehend etwas Regen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den Regenschirm sollte man heute nicht vergessen © Fuchs Juergen

Nach einer ruhigen Wetterphase kommt nun wieder etwas mehr Schwung in die Wetterküche. Aus Westen rückt nämlich eine Wetterfront näher und so sind bei deutlich zunehmender Bewölkung neue Regenschauer zu erwarten. Vor allem ab etwa Mittag und am Nachmittag fällt in vielen Orten Osttirols vorübergehend etwas Regen. Schnee fällt meist nur oberhalb von etwa 1500 Metern Seehöhe. Bei den Temperaturen ändert sich somit nicht allzu viel, dafür legt der Wind zu. Vor allem auf den Bergen geht es allmählich ziemlich turbulent zu: "Aufgrund der Annäherung eines England-Tiefs frischt der Wind zunehmend lebhaft bis stürmisch auf", warnt der Wetterfachmann Werner Troger.