Während des Schneechaos in Osttirol ging in drei Gemeinden das Licht nicht aus. Andere haben zwar Kraftwerke, aber keine Insellösung.

Tagelang kein Strom: Besonders das Villgratental, aber auch das Gail- und Defereggental waren während des Schneechaos davon betroffen. Es blieb in vielen Häusern nicht nur finster. Wer mit Öl heizt, hatte es auch kalt, außer, es gab einen Kachelofen oder einen Feuerherd in der Küche. Eine Folge der regionalen Blackouts: Viel Ware aus aufgetauten Gefriertruhen musste verworfen werden. Die Osttiroler hat es eiskalt erwischt. Glücklich war man dort, wo es ein Stromaggregat gab, oder wo es in der Gemeinde Kraftwerke mit speziellen Insellösungen gibt.