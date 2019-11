Digitaler Held Spezielle App für alpine Suchteams entwickelt

Facebook

Daniel Trojer avancierte mit seiner App zum digitalen Helden © (c) AV-MEDIA PRODUCTION GMBH

Im Rahmen seiner Masterarbeit entwickelte Daniel Trojer aus Außervillgraten seine AlpineMesh-App. Sie gewährleistet die Kommunikation zwischen Handys auch bei nicht vorhandener Mobilfunkverbindung und unterstützt somit die alpinen Suchteams im Einsatz. „Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr habe ich selbst bei einem Einsatz erlebt, wie schwer es ist ohne Netz mit der Einsatzleitung oder den Mitgliedern der Suchteams zu kommunizieren“, erinnert sich Daniel Trojer. Eine Lösung musste also her und Trojer fand sie in der sogenannten Mesh–Technologie, auf der seine App beruht.