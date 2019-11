Facebook

Fünf sportliche Schüler mit Begleitperson Claudia Schlechl © Gesundheitswelt

Am Freitag war die „Gesundheitswelt Lienz“ wieder Schauplatz eines „24-Stunden-Spendenmarathons“. Die Idee von Ulli Mattersberger, Sport mit einer Benefiz-Aktion für „Licht ins Dunkel“ zu verbinden, hat schon 2018 begeisterte Anhänger in der HAK Lienz gefunden. Heuer nahmen drei höhere Schulen an dieser Wohltätigkeitsveranstaltung teil. Fünf Lehrer der Handelsakademie begleiteten 20 Schüler in die Gesundwelt Lienz. Die „Kosten“ von 20 Euro pro Spinning-Rad übernahmen die Schule beziehungsweise private Gönner. Das Geld fließt in Projekte von „Licht ins Dunkel“. Unter der Schirmherrschaft von Ulli Mattersberger und professionellen Coaches gab es anspruchsvolle Einheiten.