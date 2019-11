Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Geschädigte gibt © KLZ/Fuchs

Vor einem Rätsel steht die Polizei in Lienz: In der Nacht auf Sonntag wurden in der Tiefgarage in der Christoph Zanon-Straße 24 in Lienz drei Fahrzeuge mit einer bisher unbekannten weißen Flüssigkeit beschmiert. "Um sie abzuwaschen, bedarf es einer Intensivreinigung", heißt es.

Mehrere Geschädigte

Die Polizeiinspektion Lienz bittet neben sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 059133/7230 auch, dass sich weitere Geschädigte melden.