© ÖRK Osttirol/Erlacher-2018

Seit etlichen Jahren nützt das Rote Kreuz Osttirol die Vorweihnachtszeit für das Projekt „Kauf ein Stück mehr“ der Team-Österreich-Tafel. Die dabei eingesammelten, länger haltbaren Grundnahrungsmittel sowie Hygieneartikel werden von unserem Team zu großen Paketen – im Jahr 2018 über 120 Stück - zusammengepackt und in den Tagen vor Weihnachten an einkommensschwache Familien beziehungsweise Einzelpersonen in der Region verteilt.