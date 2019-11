Kleine Zeitung +

Unwetter in Osttirol Muren, Häuser evakuiert und gesperrte Straßen

Seit Tagen halten Regen und Schnee Osttirol in Atem: In Gaimberg mussten weitere sieben Häuser evakuiert werden, auch in Dölsach sind Häuser von Muren betroffen. Felbertauernstraße noch immer gesperrt.