Unwetter in Osttirol Neun Wohnhäuser mussten evakuiert werden

In Dölsach kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Murenabgang. Zwei Häuser wurden evakuiert. In Gaimberg mussten weitere sieben Häuser aufgrund eines möglichen Hangrutsches evakuiert werden. Heute erfolgt eine Begutachtung durch den Landesgeologen.