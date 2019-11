Facebook

Mit einer Freigabe der Felbertauern Straße ist vor Dienstag nicht zu rechnen © APA/EXPA/JFK

Die aktuelle Situation in Osttirol bleibt angespannt. Zahlreiche Straßen und Bahnverbindungen sind aufgrund des starken Regens und Schneefalls noch immer gesperrt, darunter die Gailtalstraße, die Virgentalstraße zwischen Virgen und Prägraten, die Defereggentalstraße ab Huben sowie die Villgratentalstraße und die Felbertauern Straße von Matrei bis Mittersill. „Mit einer Straßenfreigabe vor Dienstag, den 19. November, ist nicht zu rechnen“, wie die Verantwortlichen der Felbertauern Straße am Montag via Facebook informierten. Zudem ist die Pustertalstraße auf Südtiroler Seite noch gesperrt, weshalb Lienz derzeit nur über Kärnten erreichbar ist. Dort ist die B 100 Drautal Straße zwischen Radlach und Greifenburg gesperrt – eine Umleitung über Hermagor ist möglich.