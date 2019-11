Interview„Für mich ist mein Sohn Florian immer noch da“

Facebook

Florian war ein Bergfex und begeisterter Slackliner. So, wie man ihn auf diesem Schattenbild sieht, bleibt er in Erinnerung © KK/Ebner

Ihr Sohn Florian verunglückte vor fünf Jahren in den Bergen. Er war damals 24 Jahre alt. Wie erlebten Sie die Trauer?

Bärbl Ebner: Ein Kind zu verlieren, bringt einen manchmal beinahe um. Alles in mir hat sich gewehrt, diesen Verlust anzunehmen. Das hat mein Mama-Herz nicht fertig gebracht. Florians Lachen, seine Stimme, seinen Geruch, all das musste ich hergeben. Aber tief in mir weiß ich, dass das, was ihn ausmachte, für immer bleibt. So kann ich heute mit Stolz sagen, dass ich noch immer Mutter eines Sohnes geblieben bin: Mutter eines verstorbenen Sohnes. Doch bis dahin war es ein langer Prozess.