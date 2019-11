"Advent an der Brücke" findet in Heinfels statt, im Kindermusical erlebt man "Das erste Weihnachtswunder", der Kammerchor vokalissimo lädt zum Adventkonzert, der kath. Familienverband zur Buchausstellung.

Advent an der Punbrugge in Heinfels © KK/Veranstalter

1.) Advent an der Brücke

Der Weihnachtsmarkt an der Punbrugge in Heinfels setzt auch heuer auf traditionelles Handwerk und Schmankerln aus der Region.

Unter dem Motto "Gutes von gestern und heute – Kunst, Kulinarium und Kultur" tauchen aufwändig gestaltete Holzhütten den Platz vor der historischen Punbrugge in mittelalterliches Flair.