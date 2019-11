Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Besichtigung der Großbaustelle: Studienortleiter Stefan Ebner, Direktorin Manuela Girstmair und Obmann Andreas Köll © Nicole Kari

Das 24-Millionen-Euro-Bauprojekt beim Bezirkskrankenhaus in Lienz startet in Kürze in die Planung der zweiten Baustufe. „Die Architektensuche war eine europaweite Ausschreibung. Noch drei Planer sind im Rennen. Die Entscheidung fällt noch im November“, berichtet Andreas Köll, Obmann des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Lienz.