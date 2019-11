Am 17. November ist die Kunsteisbahn in der Pustertaler Straße wieder geöffnet.

© Stadt Lienz

Nach Ablauf der Sanierungsarbeiten beginnt am Sonntag, 17. November, um 13 Uhr für alle Eislauffreunde in Lienz wieder die Eiszeit. Zumindest was die Kunsteisbahn in der Pustertaler Straße betrifft.