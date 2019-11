Entlang der B100 Unbekannte rissen Straßenleitpflöcke und Verkehrszeichen aus

Bereits am Sonntag wurden entlang der Drautal Straße in Osttirol mehrere Straßenleiteinrichtungen beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Straßenleiteinrichtungen wurden beschädigt (Symbolfoto) © Smileus - Fotolia

Die Polizei meldet einen Fall von schwerer Sachbeschädigung in Osttirol. Bisher unbekannte Täter beschädigten am Sonntag zwischen 5 und 9.30 Uhr mehrere Straßenleiteinrichtungen entlang der Drautal Straße B100 in Debant. Es wurden mehrere Straßenleitpflöcke ausgerissen sowie ein Verkehrszeichen umgeworfen.