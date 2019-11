Facebook

Familienlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf tauscht sich regelmäßig im direkten Gespräch mit Tiroler Familien aus © Land Tirol/Kathrein

Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen und Angeboten des Landes? Welche davon nehmen Sie in Anspruch? Mit Antworten auf diese und viele weitere Fragen haben Familien in Tirol ab sofort die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse und Erwartungen im Rahmen einer Online-Umfrage gegenüber dem Land Tirol mitzuteilen. „Mir ist es wichtig, dass die Familienleistungen des Landes dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Wir wollen von den Menschen direkt erfahren, was gut läuft, aber auch, ob und in welchem Ausmaß wir bei unseren Angeboten nachschärfen müssen. Alle Familien sind herzlich eingeladen, bei der Umfrage mitzumachen“, betont Familienlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.