Am 22. November wird der Pfarre Debant von Klimabündnis Tirol Urkunde verliehen, Zum Klimaschutz motiviert wurden Pfarrgemeinde - und Pfarrkirchenrat von Bischof Hermann Glettler.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Pfarre Debant strahlt auch im Lichte des Umweltschutzes. Als Klimabündnis-Pfarre wird sie zu einem Vorzeigemodell © KK/Pfarre Debant

Diese Überraschung ist gelungen. Die Pfarre in Debant feiert Premiere. Sie ist Tirols erste Klimabündnis-Pfarre. Bisher waren es nur Gemeinden, die dem Klimabündnis Tirol beitraten. Davon gibt es in Osttirol einige. Im Frühjahr hatten Pfarrgemeinde - und Pfarrkirchenrat „die göttliche Eingebung“. Gemeinsam stellten sie an das Klimabündnis Tirol, den Antrag zur Aufnahme. Das war schon einmal ein mutiger Schritt.